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اتصالات وتكنولوجيا
مقر المصرية للاتصالات يشهد أول ظهور لشعارها الجديد
الأحد 17 سبتمبر 2017 11:04 ص
المصرية للاتصالات
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المصرية للاتصالات
خاص ـ المال:
شهد المقر الرئيسي للشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية أول ظهور رسمي للعلامة التجارية الجديدة التي تصاحب إطلاق الشركة لخدمات المحمول بجانب خدمات التليفون والإنترنت الثابت لتتحول المصرية للاتصالات لأول مشغل اتصالات متكامل في قطاع الاتصالات المصري.
وجاء الإعلان عن الشعار الجديد للشركة وسط أجواء من الحماس والتفاؤل سادت الشركة وسيطرت على جميع الموظفين مع اقتراب تحقيق حلمهم بتقديم الخدمات المتكاملة.
وتعكس خطوط وألوان الشعار الجديد للشركة الطبيعة الشابة والحيوية التي تميز هذه المرحلة، حيث تجمع بين عراقة الشركة وخبرتها في خدمة العميل المصري الممتدة لما يزيد عن 160 عامًا، وبين التقنيات الحديثة التي تضمن دومًا تلبية متطلبات العميل المتطورة، والحفاظ على موقع الشركة في ريادة سوق الاتصالات المصري.
يذكر أن المصرية للاتصالات كانت قد أعلنت الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجارب التقنية لتقديم خدمات المحمول بنجاح فائق، بما يضمن حصول عملائها على خدمات اتصالاتية بمستويات عالمية، وكذلك تطوير منظومتها التجارية ومنظومة خدمة العملاء بما يواكب تقديم خدمات المحمول.
المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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