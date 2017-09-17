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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي
الأحد 17 سبتمبر 2017 10:46 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، - أولى جلسات الأسبوع - على صعود جماعي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، حتى أول نصف ساعة من التداول.
وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.45% ليصل إلى 13671 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 بنسبة 0.07% إلى 743 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "egx100" بنسبة 0.24% ليبلغ 1655 نقطة.
يشار إلى أن البورصة، سجلت ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.32% ليصل إلى 13611 نقطة، بينما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.7 % ليصل إلى 743 نقطة.
البورصة المصرية
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