البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، - أولى جلسات الأسبوع - على صعود جماعي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، حتى أول نصف ساعة من التداول.



وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.45% ليصل إلى 13671 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 بنسبة 0.07% إلى 743 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "egx100" بنسبة 0.24% ليبلغ 1655 نقطة.



يشار إلى أن البورصة، سجلت ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.32% ليصل إلى 13611 نقطة، بينما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.7 % ليصل إلى 743 نقطة.