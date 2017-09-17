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اتصالات وتكنولوجيا
طرح أول باور بنك يعمل بالطاقة الشمسية محليا
الأحد 17 سبتمبر 2017 10:46 ص
الطاقة الشمسية
أخر الأخبار
الطاقة الشمسية
«هابيانا» تعتزم تصنيع ألف وحدة كمرحلة أولى
محمود سعيد: مساع لتطوير الجهاز لشحن اللاب توب والكاميرات الاحترافية
كتب ــ محمود زكى:
نجحت شركة هابيانا - تحت التأسيس - فى تصنيع أول جهاز باور بنك يعمل بالطاقة الشمسية بالسوق المحلية لشحن أجهزة الهواتف المحمولة الذكية.
وكشف محمود سعيد، مدير الشركة، أن فكرة إنتاج أول باور ظهرت للاستفادة من الطاقة الشمسية، ومصر تعتبر من أفضل دول العالم التى يتوافر بها مصادر للطاقة المتجددة مثل الشمس.
وأضاف سعيد فى تصريحات لـ«المال» أن الجهاز يتيح الشحن السريع للهاتف فى مدة لا تتجاوز ساعتين، مما يعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالشواحن التقليدية الأخرى التى تعمل بالتيار الكهربائى.
وأشار المدير التنفيذى للشركة أن هابيانا واجهت عدة مشكلات خلال عملية التصنيع منها عدم توافر تمويل للمنتج، مما دفعها للتعاقد مع عدد من الكافيهات والمطاعم لتنفيذ المنتج مقابل إضافة مزايا أخرى، منها وضع إعلان أو لوجو خاص بهم كنوع من الدعاية على الباور بنك.
وأوضح نجاح الشركة فى بيع 220 جهازًا لأكثر من 18 مطعما وكافيه بمصر، وتم تصنيع تلك الأجهزة يدويا.
ولفت سعيد إلى أنه لا يوجد فى مصر مصنع يتولى إنتاج الجهاز بالكامل، مما أجبر الشركة للتعاقد مع 3 مصانع أجنبية لإنتاج الجهاز من خلال تصنيع الجزء الخارجى للجهاز، وكذلك تصنيع الأجزاء الداخلية.
وتابع أن فريق العمل بالشركة منوط به تنفيذ الأجزاء الأخيرة، وكذلك اختبار المنتج قبل تسليمه للعميل، مضيفا أن الباور بنك متوافر بسعة تبدأ من 6000 مللى أمبير وحتى 15 ألفا، ويمكن تنفيذ المنتج بالسعة المطلوبة من جانب العميل.
وألمح إلى أن الشركة تفكر فى تصنيع المنتج فى الصين ولكن مع دراسة الجدوى اكتشفنا أن تكاليف تصنيع المنتج ستكون باهظة على عكس تصنيعه داخل مصر، رغم طول مدة التصنيع نظرًا لتوزيع الأجزاء المنتج على أكثر من مصنع.
وذكر أن الشركة تعمل حاليًا على تسويق المنتج للمطاعم والكافيهات، وتم حجز أكثر من 380 جهازا من ألف وحدة تنوى الشركة تصنيعهم خلال الفترة الحالية، متطرقا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البدء فى عملية التسويق للأفراد خاصة مع وجود ممول للمشروع، الأمر الذى يتيح إنتاج أكبر عدد من الأجهزة وتسويقها.
وأوضح أن الجهاز صغير الحجم إذ تتراوح مساحته بين 15 * 7 سم، مشيرًا إلى أن المنتج أسهم فى تقليص عدد المنافذ الكهربائية المنتشرة على جدران المطاعم والكافيهات.
ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير الجهاز بحيث يسمح بشحن اللاب توب والكاميرات الاحترافية، مبينا أن الخطة التسويقية للمنتج تشمل تصديره إلى الدول العربية.
وأكد أن الجهاز مزود أيضا بتطبيق للهاتف المحمول يعمل على تنبيه العميل فى حالة نسيانه أو الابتعاد عنه، بالإضافة إلى أن الجهاز يمكنه شحن أى تليفون محمول من خلال الاتصال الهوائى دون الحاجة إلى توصيل كابلات، وكذلك فإن الجهاز يحتوى على بطارية تخزين تسمح باستخدامه على مدار اليوم.
وتابع أنه قبل بدء عملية التصميم والتصنيع للجهاز قام فريق البحث بإجراء استطلاع رأى موسع للجمهور للوقوف على أبرز المشكلات التى تواجههم فى استخدام الباور بنك التقليدى، وذلك لتلافيها عند التصنيع، وشملت العينة 800 شخص من أكثر من 12 دولة.
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