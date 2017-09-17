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اتصالات وتكنولوجيا
Innoventures تطلق صندوقا لتمويل رواد الأعمال
الأحد 17 سبتمبر 2017 10:42 ص
هشام وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة Innoventures
أخر الأخبار
هشام وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة "Innoventures"
كتبت – سمية كمال:
أطلقت شركة "Innoventures" لاحتضان الأفكار الإبداعية صندوقا لتمويل مشروعات رواد الأعمال برأسمال أولى مليون جنيه.
قال هشام وهبى، رئيس الشركة، إن شركته تجرى مفاوضات مع جهات شركاء محليين ودوليين لزيادة رأسمال الصندوق خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد هويتها، ومن المقرر تحديد عدد الشركات الناشئة المستهدف تمويلها قريبا.
كان وهبى قد أعلن فى حوار سابق لـ«المال» فى أبريل 2014 عن خطة الشركة لتدشين صندوق استثمار لتمويل الأفكار الإبداعية فى مجالات مختلفة باستثمارات 30 مليون جنيه، ولكن الفكرة أرجأت لعدة سنوات؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وأوضح أن الصندوق مازال يعمل على خطة طويلة الأجل معدة سابقا ولا توجد أى نية للتوسع فى الفترة الحالية للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة، مؤكدا أن شركته تلعب فى الوقت الراهن دور الوسيط بين أصحاب المشروع الناشئ والمستثمرين حتى حصول المشروع على التمويل وتأسيس شركات جديدة.
وبدأت "Innoventures" منذ أكتوبر 2010، وتم تسجيلها فى مارس 2011 برأسمال 10 آلاف جنيه، وتعمل فى عدة مجالات منها استضافة المشروعات الجديدة بمقر الشركة، وتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية، لها وتنفيذ برامج ريادة الأعمال بالتعاون مع الشركات الأخري.
كما استطاعت توفير تمويل مباشر لصالح 9 شركات ناشئة بالسوق المحلية حتى منتصف 2015 بواقع 150 ألف جنيه لكل شركة على حدة.
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