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تأميـــن
الرقابة المالية تعتمد وثيقتي تسلم لمصر لتأمينات الحياة
الأحد 17 سبتمبر 2017 10:41 ص
مصر لتأمينات الحياة
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مصر لتأمينات الحياة
المال ـ خاص:
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقتى «تسلم» لصالح شركة «مصر لتأمينات الحياة»، واللتين سوف يتم إصدارهما وتوزيعهما إلكترونيًّا.
كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، أن الوثيقتين إحداهما مخصصة للرجال والأخرى للنساء، وتختلفان فى شكل التصميم والأسعار، وفقًا للاختلافات الفسيولوجية للجنسين بحسب أسس علمية.
وأوضح عبدالعزيز أن الوثيقتين تغطيان مرض السرطان، إذ يتم بموجبهما منح العميل مبلغ التأمين فى حال إصابته بالمرض خلال فترة التأمين والتى تساعد فى تحمل تكاليف العلاج الباهظة لدى أى طبيب أو مركز يرغب العميل فى تلقى العلاج لديه، وبإمكان العميل الوفاء بأى التزامات مالية عليه مثل سداد أقساط قروض وغيرها وكذلك الإنفاق على أسرته حال فقدانه عمله نتيجة الانقطاع عنه بسبب المرض.
وأكد أن المنتجين ينقسمان إلى عدة مستويات وفقًا لمبالغ التأمين ومدة التأمين، يوجد 5 مستويات لمبلغ التأمين وهى 100 ألف جنيه للوثيقة التى مدتها ثلاث سنوات و200 ألف جنيه للوثيقة التى مدتها 5 سنوات و300 ألف جنيه لمدة 7 سنوات ومبلغ 400 ألف جنيه لمدة 9 سنوات و500 ألف جنيه لمدة 10 سنوات.
وأضاف أن القسط السنوى للوثيقة ثابت ولا يختلف وفقًا لسن العميل، ويتم إصدار الوثيقة إلكترونيا دون كشف طبى، وذلك عبر إجابة العميل عن بعض الأسئلة الخاصة بحالته الصحية ويمكن للعميل سداد القسط من خلال بطاقات الائتمان البنكية ويتم إرسال الوثيقة للعميل بعدها بصيغة إلكترونية pdf .
من ناحية أخرى، كشف عبدالعزيز عن انتظار شركته اعتماد وثيقة ثالثة لتسويقها إلكترونيًّا مع إصدارها من خلال فروع الشركة لاطلاقها فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت للشركة على الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين، لتصبح الشركة الأولى فى نشاط الحياة التى تحصل على تلك الرخصة، بعد سماح الهيئة بالإصدار الإلكترونى لصالح بعض كيانات الممتلكات من قبل.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرا قرارًا بتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين «إلكترونيًا» من خلال شبكات نظم وذلك بالنسبة لوثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروفة باسم «السيارات إجبارى»، ووثائق تأمين السفر ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشوفات طبية.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية، وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
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