طيبة للسمسرة تبحث زيادة رأس المال بدخول مساهمين جدد

تفضل المؤسسات المالية وشركات الاستثمار





شريف عمر

تبحث شركة طيبة للسمسرة فى الأوراق المالية زيادة رأسمالها بنحو 20 مليون جنيه عبر دخول مساهمين جدد لهيكل الملكية بهدف التوسع وإضافة المزيد من أدوات التداول المطبقة داخل سوق المال المحلية.

قال محمد وجيه، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لطيبة للسمسرة، إن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حالياً 5 ملايين جنيه، والمرخص به 50 مليونًا، وتملك الشركة رخص التداول التقليدية بالسوق فى البيع والشراء للعملاء.

وفى إطار رؤية الشركة بالانتعاشة المنتظرة لسوق المال واهتمام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بجانب الطروحات المتوقعة للعديد من شركات القطاع الخاص، أوضح أن الشركة ترغب فى إضافة مزيد من آليات التداول كالشراء الهامشى، والشورت سيلنج، وهى اﻵليات التى تفرض ضوابط سوق المال قيمة مالية فى حدود 5 ملايين لكل آلية للموافقة على منحها للشركات.

وأوضح أن الشركة خاطبت العديد من المستثمرين للمشاركة فى رأس المال والحصول على حصة من الملكية، وما زالت المفاوضات مستمرة، لافتاً لتفضيل الادارة الحالية لـ«طيبة» دخول مستثمرى المؤسسات المالية وشركات الاستثمار سواء من السوق المحلية أو الخليجية، فى الملكية الجديدة، ورفض مشاركة المستثمرين الأفراد.

وبرر ذلك برغبة الشركة فى الاستفادة من الملاءة المالية لمستثمرى المؤسسات، بجانب الاستفادة أيضاً من قاعدة عملاء المؤسسات فى تعظيم تداولات الشركة، وجذب مزيد من المستثمرين الجدد.

وأشار إلى أن «طيبة» هى شركة عائلية مغلقة، ويتوزع هيكل ملكيتها حالياً بين 3 مساهمين من عائلة رئيس الشركة، وتملك مقراً واحدأً فى منطقة وسط البلد، وسيتم وضع خطة لزيادة عدد الفروع عند الاتفاق مع المستثمرين الجدد.

وتوقع الانتهاء من إجراءات التفاوض لدخول المستثمرين الجدد قبل نهاية العام الحالى، على أن يتم توزيع قيمة زيادة رأس المال ما بين جزء نقدى من المساهمين الحاليين، وآخر يضخه المساهمون الجدد.

ولفت إلى أن شركات السمسرة صغيرة الحجم تواجه تحديات صعبة للغاية فى الفترة الحالية بسوق المال، منها انخفاض قدرتها على منافسة شركات السمسرة كبيرة الحجم، بجانب التطور المستمر فى الخدمات المقدمة من الشركات الأوائل، بما يوجب على الصغار البحث عن مساهمين جدد لتقوية الملاءة المالية وضمان البقاء فى المنافسة.

واستطرد: نخطط لإضافة مزيد من الخدمات، ومنها ادارة المحافظ واختراق مجال تسوية تعاملات المؤسسات، فى إطار الحرص على تنويع الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار الإيرادات وعدم الارتباط بنشاط محدد وهو السمسرة.

جدير بالذكر أن «طيبة» للسمسرة احتلت المركز 128 وفقاً لتعاملات شركات السمسرة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، محققة قيم تداول وصلت الى 54.570 مليون جنيه، نتيجة تنفيذ 10.187 مليون ورقة مالية من خلال 3.508 ألف عملية.



