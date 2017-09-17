نموذج 4 الإلكتروني صمام أمان ضد التزوير

بنوك مصرية 9

سهير محمد:



قال مسئولو بعض البنوك، إن تطبيق نموذج 4 الإلكترونى جعل التعاملات أكثر سهولة، كما أن التوقف عن التعامل بالنموذج الورقى بات أكثر ضمانًا، إذ أنه صمام أمان ضد عمليات التزوير، التى تزايدت الشكوى منها على مدار الأعوام الماضية.



وأكدت مصلحة الجمارك، أن الضوابط الجديدة تهدف إلى إحكام الرقابة الجمركية على الضوابط النقدية، والمصرفية، والمعاملات المالية للبلاد، وبدأ تطبيق قرار البنك المركزى، بالعمل بالنموذج الإلكترونى لتمويل الواردات "نموذج 4"، والتوقف عن إصدار النموذج الورقى، آواخر الأسبوع قبل الماضى، بعد التنسيق والاجتماعات التى استمرت لفترة طويلة، بين الجمارك المصرية، وشبكة البنوك، بالتعاون مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.



من جهته قال سامح غراب، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال، إنه مع بدء تطبيق نموذج 4 الإلكترونى، أصبحت التعاملات الخاصة بالإفراج الجمركى، عن البضائع أسرع وأكثر سهولة وجودة، وتوفيرًا للوقت والجهد، ولا توجد أى مشكلات فى التطبيق.



وأضاف غراب أن النموذج الإلكترونى وسيلة أكثر أمانًا، للتغلب على مشكلة التلاعب وتزوير مستندات الإفراج الجمركى عن البضائع، وأهمها نموذج تمويل الواردات، أو نموذج "4".



وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع نظام عمل البنوك، التى تعتمد على النظام الإلكترونى، والمميكن، فى تعاملاتها بشكل كامل.



وأوضح أنه جرى التدريب على تطبيق نموذج 4 الإلكترونى، بالتنسيق مع شركة بنوك مصر، منذ عدة أشهر، وكان يتعامل بالنموذج الورقى والإلكترونى معًا، لحين التأكد من سلامة العملية الإلكترونية، وعدم وجود أى مشاكل فى التطبيق، وعليه التوقف عن العمل بالنموذج الورقى للعملاء بداية من الأسبوع الماضى.



من جانبه قال طارق بخيت، مدير عام بأحد البنوك العامة، إنه لم تظهر أى مشكلات أو شكاوى من العملاء، حتى الآن، مع بدء تطبيق نموذج 4 الإلكترونى، والتوقف عن استخدام النموذج الورقى، الذى جرت به التعاملات منذ فترة طويلة.



وأشار إلى أن استخدام النموذج الإلكترونى يوفر الوقت، والجهد، ويضمن سلامة العملية المصرفية، وأكد البنك المركزى فى الخطاب الموجه إلى البنوك، أنه تخصصت أرقام لتلق استفسارات البنوك، بشأن النظام الآلى الجديد.



وحال وجود أى استفسارات تخص بيانات المتعاملين، طرف مصلحة الجمارك، يتصل بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى، بميناء الإسكندرية على رقم 034810230 أو الاتصال بالإدارة العامة لخدمة المتعاملين على رقم 0224024459، وحال وجود استفسارات تقنية التواصل مع شركة بنوك مصر على الخط الساخن 19293.



يشار إلى أن نموذح 4 اختصار للنموذج الموحد لتمويل الواردات ويتضمن بيانات عن المستورد، والعملية الاستيرادية، والبضاعة المستوردة، ومنشأ البضاعة، والبلد المستورد منه، كما يتضمن المصاريف الإدارية، وإيصال السداد، والتاريخ، ويوقع من البنك، للإفراج عن البضاعة فى الميناء.