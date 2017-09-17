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بنـــوك
باريبا يدبر 100 مليون يورو لإنشاء محطتى محولات سمنود وأبو المطامير
الأحد 17 سبتمبر 2017 10:09 ص
بي.إن.بي باريبا
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بي.إن.بي باريبا
ينفذهما تحالف «سيمنس - السويدى» خلال 15 شهرا
كتب ـ محمد سالم:
وقع بنك بى إن بى باريبا BNP Paribas الفرنسى، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خطاباً لتدبير قرض بقيمة 100 مليون يورو، لتمويل إنشاء محطتى محولات جهد عالى 220/500 كيلوفولت، بمنطقة سمنود وأبو المطامير.
وتنفذ شركة «سيمنز» و«السويدى» إنشاء المحطتين، لصالح وزارة الكهرباء بنظام تسليم المفتاح EPC+Finance.
قال مصدر لـ«المال»، إن المشروع تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2015، وهو جزء من خطة زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء، بتكلفة تبلغ 15 مليار جنيه.
ومن المستهدف أن ينقل المشروع قدرات محطة البرلس، التى ستكون أكبر محطة فى العالم تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتوفر الكهرباء لنحو 15 مليون مواطن، حسب بيان صادر عن الوزارة قبل أيام.
وذكر المصدر أن التمويل طويل الأجل، وسيتم منحه بضمانة وزارة المالية، وتأمين من وكالة ضمان الصادرات الألمانية Euler Hermes ، ويلعب بنك بى إن بى باريبا دور المرتب الرئيسى، ووكيل التسهيل، ومن المقرر دعوة بنك أخر للمشاركة، ورجح المصدر توقيع العقود النهائية وإتاحة القرض، قبل نهاية العام الجارى على أقصى تقدير.
يعد نظام تسليم المفتاح EPC+Financee، من أنظمة التمويل الشائعة بقطاعات البنية التحتية، خاصة قطاع الكهرباء، ويعتمد على قيام المقاول بتدبير التمويل نيابة عن الجهة الحكومية مالكة المشروع، وتم الاستعانة بهذا النظام فى مشروعات بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية، علاوة على تطوير محطات مغاغة، وإيتاى البارود، وكفرالزيات، وشرق بنها، بناء محطتين جديدتين فى وادى النطرون وشرق أسيوط.
ويستخدم القرض الجديد فى تمويل المكون الأجنبى فى محطات المحولات، بينما تم تدبير المكون المحلى عبر قرض مشترك من بنوك محلية، والموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
يشار إلى أن بى إن بى باريبا، لعب دور المرتب الرئيسى، ووكيل التسهيل فى تدبير قرض سابق بقيمة 200 مليون يورو، لتمويل عمليات تدشين وتحديث 6 محطات محولات، من جانب شركتى سيمنس والسويدى.
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