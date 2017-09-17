قمة بين السيسي وترامب على هامش الأمم المتحدة.. عناوين اليوم

عناوين الصحف الخميس

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد.



أخبار مصر



– الصحة: قانون التأمين الصحى يدخل الخدمة بداية العام المقبل



– انطلاق خدمات الجيل الرابع خلال أيام



الأهرام



– قمة بين السيسى وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة



– رئيس الوزراء: لائحة تقنين الأراضى أمام مجلس الدولة اليوم



– الصحة: قانون التأمين الصحى يدخل الخدمة بداية العام المقبل



– قرقاش: الحوار الليبى أساس الحل لدولة موحدة



– ضبط 29 طن أعلاف مغشوشة بالفيوم



– عبدالعال يترأس اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط



– القاضى يفتتح مشروع دعم المراكز المجتمعية بجنوب سيناء



– شراكة سعودية ــ مصرية لإنشاء مركز تجارى باستثمارات 300 مليون جنيه



– وزيرة التخطيط تفتتح ورشة الإصلاحات الاقتصادية



الجمهورية



– حكم نهائي: المؤبد لـ “مرسي” في “التخابر مع قطر”



– انطلاق خدمات الجيل الرابع خلال أيام



– تذاكر المترو “ملونة” مع بداية العام الدراسي الجديد



– الخميس .. إجازة



– مميش: فرص استثمار “واعدة” بمحور القناة



– رئيس الوزراء: لا.. خصخصة للسكك الحديدية و100 جرار في الخدمة يناير القادم