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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 سبتمبر
الأحد 17 سبتمبر 2017 09:45 ص
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متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة شمالاً حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 32
وسط الدلتا 24 32
الإسكندرية 25 31
بلطيم 23 30
مطروح 21 28
السلوم 20 29
سيوة 21 32
بورسعيد 24 31
دمياط 24 30
العريش 23 32
رفح 22 31
الإسماعيلية 21 32
السويس 22 33
رأس سدر 23 33
نخل 19 32
نويبع 27 33
طابا 21 33
كاترين 17 33
الطور 25 31
شرم الشيخ 27 34
الغردقة 24 35
مرسى علم 27 34
الفيوم 25 32
بنى سويف 21 33
المنيا 21 33
أسيوط 21 34
سوهاج 24 35
قنا 24 36
الأقصر 23 36
أسوان 25 37
أبوسمبل 25 36
الوادى الجديد 23 34
شلاتين 25 36
أبو رماد 24 35
رأس حدربة 23 34
حلايب 23 33
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