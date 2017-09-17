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نقل وملاحة
مميش: 91.5 مليون طن بضائع عبرت قناة السويس خلال أغسطس
الأحد 17 سبتمبر 2017 06:52 ص
مميش 2
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مميش 2
متابعات:
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال أغسطس 2017 عبور 91 مليونًا و549 ألف طن بضائع مختلفة من بترول وغاز طبيعى وبضائع صب وحاويات وجرارات وسيارات، وذلك من الاتجاهين.
وأشارت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إلى أن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور 14 مليونًا و773 ألف طن بترول خلال شهر أغسطس 2017، وعبور 5 ملايين و435 ألف طن غاز طبيعى، و11 مليونًا و135 ألف طن بضائع صب.
وأكدت التقارير، عبور مليون و406 آلاف طن بضائع عامة قناة السويس خلال شهر أغسطس 2017، وعبور 52 مليونًا و791 ألف طن حاويات، وعبور 861 ألف طن جرارات، وعبور 4 ملايين و674 ألف طن سيارات، و504 آلاف طن بضائع من أنواع أخرى خلال شهر أغسطس 2017.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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