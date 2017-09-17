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رياضة
نيبوشا يختار قائمة الزمالك لمواجهه الداخلية
الأحد 17 سبتمبر 2017 06:38 ص
المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش
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المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش
وكالات:
استقر الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك – بقيادة المونتنيجيرى نيبوشا المدير الفني – على قائمة الفريق لمواجهه الداخلية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.
وذكر نادي الزمالك – على موقعه مساء السبت – أن القائمة ضمت 18 لاعبا في حراسة المرمى : أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: محمد مجدي، محمود علاء، حازم إمام، مؤيد العجان، خط الوسط: أحمد توفيق، محمد أشرف "روقة"، طارق حامد، معروف يوسف، عبد الله جمعه، أحمد داودا، أحمد مدبولي.. خط الهجوم باسم مرسي، كاسونجو، يوسف أوباما، خالد قمر، رزاق سيسيه.
نادي الزمالك
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