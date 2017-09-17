نيبوشا يختار قائمة الزمالك لمواجهه الداخلية

المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش

وكالات:



استقر الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك – بقيادة المونتنيجيرى نيبوشا المدير الفني – على قائمة الفريق لمواجهه الداخلية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.



وذكر نادي الزمالك – على موقعه مساء السبت – أن القائمة ضمت 18 لاعبا في حراسة المرمى : أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: محمد مجدي، محمود علاء، حازم إمام، مؤيد العجان، خط الوسط: أحمد توفيق، محمد أشرف "روقة"، طارق حامد، معروف يوسف، عبد الله جمعه، أحمد داودا، أحمد مدبولي.. خط الهجوم باسم مرسي، كاسونجو، يوسف أوباما، خالد قمر، رزاق سيسيه.