ضبط 16 كيلو بانجو داخل أسطوانة غاز ببورسعيد

١٦ كيلو بانجو

كتبت مها أبوودن



تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب ١٦ كيلو من نبات البانجو المخدر الممنوع حيازته أو تعاطية أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.



وتم الضبط بناء على إخبارية مشتركة بالتنسيق بين إدارة منفذ الرسوة الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (عمليات - التزام) ومباحث المنفذ بوجود معلومات مفادها اعتزام أ . ن . ع سائق السيارة رقم ط أ و 9781 تهريب وإخفاء كمية من المواد المخدرة داخل جسم السيارة، وتم ترقب وصول السيارة لمنفذ الرسوة الجمركى وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة.



وعند وصول السيارة لمنفذ الرسوة الجمركى تم تفتيشها، فتبين وجود أسطوانة غاز فى شنطة السيارة والربع الأمامى للأسطوانة مجهز بقلاووظ بفتحها تم العثور على 8 لفافات مها 6 لفافات سوداء بلاصق بيج اللون ملفوفة بيس أسود اللون وأسفلهم كيس و2 لفافة ملفوفة بلاصق شفاف اللون بكيس أسود اللون أيضا، وبفتح جميع اللفافات تبين أن بداخلهم 16 كيلو جرام من نبات عشبى جاف أخضر اللون ذو رائحة نفاذة يشتبه أن يكون لمخدر البانجو بطريقة يصعب كشفها.



وقرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والمضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.