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سيـــاســة
النواب يناقش قضايا التعليم وأزمة مسلمى الروهنجا.. غدا
السبت 16 سبتمبر 2017 10:15 م
البرلمان المصري
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البرلمان المصري
المال- خاص
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة بمجلس النواب، غداً الأحد، اجتماعا لمناقشة القرارات الوزارة الجديدة الخاصة بالتعليم، بجانب الاستماع إلى استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى الجديد.
وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد تعقد اجتماعيين فى اليوم نفسه، سبل تنشيط السياحة الدينية، والثانى فى تمام الساعة السادسة مساءً لمناقشة ما يتعرض له مسلمو الروهينجا بدولة ميانمار.
وتستكمل اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غداً الأحد، مناقشة تطبيق موازنة البرامج والأداء على بعض الوزارات بموازنة العام المالى 2017/2019.
مجلس النواب
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