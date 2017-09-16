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سيـــاســة
وزير الخارجية يبحث 5 قضايا مع رئيس الأزمات الدولية
السبت 16 سبتمبر 2017 09:24 م
سامح شكري
أخر الأخبار
سامح شكري
سمر السيد
بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت مع جون مارى جهينو رئيس مجموعة الازمات الدولية، 5 قضايا متعلقة بالعراق وسوريا واليمن وليبيا، وجنوب السودان.
جاء تلك المباحثات فى مستهل زيارة شكري الحالية إلي نيويورك للإعداد للمشاركة المصرية فى أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار الي أن السيد جهينو حرص على الاستماع للرؤى المصرية حول كيفية التعامل مع مختلف القضايا الاقليمية وايجاد تسويات لها. وفِي هذا الإطار، ناقش الجانبان مختلف أوجه الأزمة الليبية، حيث أكد شكري علي أن الأوضاع الأمنية المتردية فى ليبيا تؤثر بشكل مباشر على استقرار مصر، ومشدداً على ضرورة العمل على مواجهة ظاهرة الإرهاب بكافة اشكالها فى ليبيا.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية تفعيل المسار السياسي لحل الازمة الليبية، مستعرضاً الجهود المصرية الاخيرة للجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا من أجل التقريب بين الأطراف الليبية المختلفة، كاشفا عن أن الحوار بين اللجنة المشكلة من مجلسى النواب والدولة حول تعديل اتفاق الصخيرات ستبدأ أعمالها فى تونس عقب انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أبو زيد، بأن اللقاء تطرق للأوضاع فى كل من اليمن والعراق وسوريا، حيث تناول الجانبان مخاطر استمرار الازمة في اليمن دون أفق واضح للحل، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وكذا تطورات الأوضاع فى العراق علي ضوء الاستفتاء المرتقب لإقليم كردستان المزمع تنظيمه يوم 25 سبتمبر الجاري، وتأثيراته المحتمله، كما تناولا الاوضاع فى سوريا ومستقبل تنفيذ اتفاقيات المناطق منخفضة التصعيد.
ورداً على استفسار حول مستقبل الأوضاع فى جنوب السودان، صرح أبو زيد بأن وزير الخارجية شدد على أهمية مساعدة أطراف الأزمة على بناء الثقة، مطالباً بالابتعاد عن أسلوب الضغط المستمر على طرف بعينه، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالبعد الإنساني ومساعدة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والانسانية.
ومجموعة الأزمات الدولية، التى تعتبر من أهم وأكبر مراكز البحث والفكر الدولية المعنية ببحث سبل منع وتسوية النزاعات.
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