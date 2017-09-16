قيادي بالكرامة: وثيقة مدنية للانتخابات الرئاسية المقبلة.. قريبا

حزب الكرامة

إيمان عوف



تزايد الحديث الآوانة الأخيرة عن جبهات لأحزاب سياسية وقوى اجتماعية لخوض الانتخابات الرئاسية أو السعي للتوصل لمرشح يمكنه المنافسة في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية متوترة.



يقول حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة، إنه من المقرر أن تنتهي وثيقة تحالف لعدد من الأحزاب من بينهم حزب تيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وعدد من الشخصيات العامة الذين يتفقون على خطوط عريضة للفترة المقبلة، خلال أيام قليلة نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل على أكثر التقديرات، مؤكدا أن الدكتور عمار على حسن هو من يقوم بصياغة الوثيقة بعد التشاور مع كل المشاركين من القوى السياسية والشخصيات العامة.



وعن أسباب تأخر إعلان الوثيقة قال جبر إن هناك بعض النقاط الجدالية التي اختلف عليها المشاركون من بينها مشاركة حزب مصر القوية في التحالف من عدمه، بالإضافة إلى شخصيات عامة أخرى تثير الخلاف والجدل بين المشاركين في التحالف.



أكد جبر أنه لم يتم طرح أي اسم لشخصية عامة لخوض الانتخابات الرئاسية، وأن هناك أسماء مرفوض الحديث عنها أو طرحها من قبل البعض سواء كان الفريق أحمد شفيق، أو اللواء سامي عنان، بالإضافة لكل من تورطوا في إفقار الشعب المصري طيلة الفترة الماضية.



ومن جانبه، قال عبدالعزيز الحسيني القيادي في التيار الشعبي: إن أهم ملامح الوثيقة التي يتم العمل عليها من قبل العديد من الأحزاب والشخصيات العامة هي كيفية إيجاد ضمانات كافية للانتخابات المقبلة، بدءا من التصويت وحق الدعاية لجميع المرشحين دون الانحياز لأي مرشح، وغيرها العديد من الضمانات.