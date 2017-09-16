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ثقافة وفنون
هل تحولت رسالة شمة من الماجستير للدكتوراه؟
السبت 16 سبتمبر 2017 08:55 م
نصير شمه
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نصير شمه
علي راشد
تحولت رسالة ماجستير أعدها الموسيقار العراقي الشهير، نصير شمة، إلى مادة جدل خلال اليومين الماضيين، عقب ما أثير عن تحول الدرجة العلمية إلى دكتوراه.
وفي مقر المجلس الأعلى للثقافة، نوقشت رسالة الموسيقار نصير شمة أمس الأول الخميس.
وأثير جدلا عقب تداول أنه حصل على درجة الدكتوراه بعد أن تقدم ببحث للحصول على درجة الماجيستير في المجلس الأعلى للثقافة، وهو ما أثار دهشة مثقفين من كيفية حصول باحث على درجة أعلى من الدرجة التي تقدم لها مهما تميز بحثه العلمي، وتساؤلات عن استضافة الأعلى للثقافة لهذه المناقشة التي ضمت لجنتها الدكتور صلاح فضل والدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور زين نصار ووالدكتور حسين الأنصاري.
وردا على ذلك أكد الموسيقار نصير شمة سعادته بمثوله أمام لجنة مناقشة رسالة الماجستير "الأسلوبية موسيقى" التي نوقشت بالمجلس الأعلى للثقافة، خاصة وأنها تضم في أعضائها قامات علمية وفنية كبيرة في حجم رئيس اللجنة الدكتور صلاح فضل عميد معهد النقد الأدبي الأسبق وفي حجم فنانة وعالمة مثل الدكتورة، إيناس عبد الدايم، والأستاذ الدكتور زين نصار ومشرف الرساله الأستاذ الدكتور حسين الانصاري
وقال إنه "لشرف لأي فنان مهما بلغ حجمه أن يقف أمام لجنة بهذا الحجم وهو بمثابة تكريم آخر بعيدا مناقشة الرسالة".
وأشار نصير إلي أن سفره المتكرر جعل إعداده للرسالة يستغرق سنوات من الجهد الكبير والبحث العميق إلي أن انتهى منها، وتقدم بها إلي الجامعة العربية لشمال أمريكا، والتي رأت أن الرسالة تستحق المناقشة في مصر، والتي فيها أحد أعمدة الأسلوبية، وهو الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل.
وأضاف شمة أنه أثناء استعراض الرسالة وشرحها تعانق الود والاحترام بينه وبين اللجنة والتقدير لانحيازهم للجدية والإضافة والموضوعية بعيدا عن الصداقة الطويلة التي تربطه بهم ولذا كانت استجابته لكل ملحوظاتهم في الرسالة بكل حب.
وتابع أنه اكتملت سعادته آخر جلسه النقاش عندما اقترح الدكتور صلاح فضل تصعيد رسالة الماجستير إلي دكتوراه لأهميتها من وجه نظر اللجنه ضاربا بذلك أمثلة سابقة في بعض الجامعات الأجنبية والمصرية في سنوات سابقة.
وقال شمة :"قام مشرف الرسالة الدكتور حسين الأنصاري ممثل الجامعة في اللجنة بالاتصال برئيس الجامعة لإبلاغه باقتراح رئيس اللجنة وعبرت الجامعة عن سعادتها البالغة بذلك.
وأضاف : "إلى أن يحدث ذلك بمنحي الدكتوراه فإن مناقشة لجنة بهذا الحجم رساله الماجستير بمثابه دكتوراه، ووسام سيظل علي صدري مادام قلبي ينبض".
ووجه الموسيقار نصير شمه الشكر لوزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور حاتم ربيع لاستضافتهم مناقشته للرسالة.
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