إحباط تهريب كمية من العملات الأثرية

عملة مصرية

مها أبوودن



ضبط سلطات الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية محاولتى تهريب لكمية من العملات المعدنية والورقية والسندات الأثرية



وتم الضبط ، عندما إشتبهت اللجنة المشكلة بالوردية الثالثة بجمرك البريد السريع برئاسة عبد الوهاب على مدير جمرك الورديات فى مشمول أحد طرود البريد الشخصية المصدرة لدولة الإمارات العربية بوزن 2 كيلو صادر والتى تحتوى، طبقا للمستندات على مكواه حديدية ونموذج سيارة قديم وعلبة قطيفه بها (سبحه + خرز)



وقامت اللجنة المشكلة بفتح الغلاف الداخلى للعلبة القطيفة ، فتبين وجود عملة روسية وعملة ألمانية ورقية و 2 سند بنكي و 2 عمله معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني و 4 عملات منها دائرية مثقوبة من المنتصف فئه 5 مليم تحمل تاريخ 1916 م ، 1335 هـ والاخري فئة الـ 10 مليم تحمل تاريخ 1917 م، 1335 هـ k ويحملان نفس الوصف جاء علي إحدي وجهيها عبارة حسين كامل سلطان مصر وتاريخ سك العملة وعلى الوجه الآخر فئة العملة مكتوبه باللغة العربية والانجليزية و2 عمله معدنية دائرية الشكل مثقوبه من المنتصف واحدة فئة 1 مليم تحمل 1335 م والاخري فئة2 مليم بنفس التاريخ كذلك 3 عملات معدنية دائرية الشكل مختلفة الاحجام الأولي فئة 10 قروش عليها صورة الملك فؤاد الاول ملك مصر سنة 1923 م و عملة معدنية دائرية الشكل فئة نصف مليم بإجمالى 12 عملة



وتم عرض الطرد على لجنة أثرية ، وبمعاينة اللجنة المشكلة للمضبوطات أفادت فى تقريرها بأن العملات الj 12 و 2 سند بنكي جميعها تخضع لقانون الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته اللجنة وقررت التحفظ عليها



كما قامت اللجنة بإخطار كلا من السفارة الروسية والالمانية لابداء الرأى في مدى أثرية العملات الورقية المضبوطة من عدمه طبقا للقانون الخاص بهمقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار نيابة النزهة

