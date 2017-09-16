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سيـــاســة
أجندة الأحداث السياسية الأحد 17 سبتمبر
السبت 16 سبتمبر 2017 07:19 م
الأجندة السياسية
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الأجندة السياسية
سلوى عثمان
رئاسة الجمهورية
يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي يستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلًا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيشارك في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث سيلقي الرئيس بيان مصر أمام القمة، الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، كما يتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعيًا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام، وسيشارك الرئيس كذلك في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا الذي تنظمه الأمم المتحدة سعيًا لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك.
وزراء وحكومة
يصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى محافظة أسوان، غدًا الأحد؛ لتفقُّد مشروع إنشاء كوبرى كلابشة الجديد، والذى يربط الطريق الصحراوى بالزراعى بطول 23 كيلومترًا أعلى نهر النيل، ويرافقه، خلال الجولة، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان. ويذكر أن مشروع إنشاء كوبرى كلابشة الجديد، يتم تنفيذه بتكلفة 434 مليون جنيه، وبطول 23 كيلومترًا، وعرض 21 مترًا، ويضم 10 "كبارى" و6 أنفاق، ويهدف إنشاء مشروع الكوبرى، إلى ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعي الشرقي وتخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم الافتتاح التجريبي لمستشفى التأمين الصحي في بنها، غدًا، وأكد أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث المستلزمات والإمكانيات الطبية لتناسب المرضى، حيث يقع على مساحة 2200 متر مربع، ويسَع 350 سريرًا، وبه غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وقسم التعقيم وقسم عمليات النساء والولادة وقسم المناظير والعناية المركزة، وقسم للحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.
يفتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، غدًا، فعاليات المعرض والمنتدى الذى تنظمه شركة سيمنس مصر، بعنوان "تقنيات التحول الرقمى وتأثيرها على القطاعات الصناعية"، والذى يستعرض سبل الاستفادة من التحول الرقمى، وتطبيقه فى الصناعة المصرية، استعدادًا للثورة الصناعية الرابعة. كما يشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة سيمنس مصر في مجال تحديث الصناعة وتطوير المهارات الصناعية المحلية؛ بهدف نقل التكنولوجيا، وتوفير باقة متكاملة من المنتجات المبتكرة والأنظمة والحلول المصممة للمناطق الصناعية فى مصر، بما يسمح بتحويل هذه المناطق إلى مناطق صناعية ذكية.
نقابات وأحزاب
تعقد لجنة الشكاوى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، غدًا، اجتماعًا مهمًّا للنظر فيما يقرب من 20 شكوى جديدة تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والشكاوى التي سيتم التحقيق فيها تتعلق بقنوات فضائية ومذيعين وصحف خاصة، وسيتم الخروج بقرارات وتوصيات يتم رفعها للمجلس في اجتماعه المقبل للتصديق عليها.
يعقد تحالف "العدالة الاجتماعية ضد الغلاء والفقر" الذي يضم أمانات عمال أحزاب "العربي الناصري، والتجمع، والاشتراكي المصري، والحزب الشيوعي"، اجتماعًا، غدًا الأحد، بمقر الحزب الناصري بطلعت حرب. وأكد المستشار سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، أن التحالف بين الأحزاب الأربعة يأتي اعتراضًا على غلاء الأسعار الذي وصل إلى درجة حياة البسطاء ومحدودي الدخل نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ومن ثم نسعى لوضع خطط بديلة لمحاربة الغلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم حزب المحافظين، غدًا الأحد، دورة تدريبية مكثفة لمهندسى وجيولوجيي مصر داخل مقرِّه الرئيسى بمنطقة وسط البلد، ويستمر البرنامج 5 أيام يحاضر فيها أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور ثروت راغب، رئيس لجنة الطاقة بالحزب. وكان حزب المحافظين قد نظم سابقًا دورة تدريبية لمهندسى وجيولوجيي مصر، ولقيت الدورة نجاحًا كبيرًا، وعلى إثره تقدم نحو 300 مهندس وجيولوجى للالتحاق بالدورة المقبلة للاستفادة مما يقدمه الحزب من خبرات لشبابنا كى نساعدهم على بناء مصر الحديثة، كما سيتم اختيار 40 مهندسًا وجيولوجيًّا من ضمن الـ300 للاستفادة من الدورة الحالية، على أن يتم تنظيم دورات أخرى لباقى الأعداد.
جامعات
تستعد جامعة حلوان لاستقبال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، غدًا، لحضور حفل استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، بحضور بعض وزراء التعليم العالي السابقين ورؤساء جامعة حلوان السابقين ورئيس حي حلوان وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان والقيادات المحلية ونائب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين. وتبدأ مراسم الحفل في التاسعة صباح غد الأحد، بالحرم الجامعي بعين حلوان.
أخرى
تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية– إدارة منظمات المجتمع المدني وإدارة الشباب والرياضة) بالتعاون والتنسيق مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة "مبادرة الشاب النموذج"، غدًا الأحد، بمقر الأمانة العامة، ومن المقرر أن يلقي المستشار أول علياء غنام، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، كلمة، بالإضافة إلى المستشار أول عبد المنعم الشاعري، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتورة مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وتختتم الكلمات بكلمة الدكتور مفيد شهاب، وسيتم عرض فيديو حول المبادرة، وتكريم عدد من الشباب الذين تم ترشيحهم عبر أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وتم الاتفاق على طرح المبادرة كمسابقة في الأعوام المقبلة بين الشباب العربي، ويشارك في الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات المهمة ومنظمات المجتمع المدني العربية والإقليمية والدولية وأصحاب الخبرات ووسائل الإعلام المختلفة.
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