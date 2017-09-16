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سيـــاســة
الجالية المصرية بأمريكا: سنستقبل الرئيس بشكل مبتكر
السبت 16 سبتمبر 2017 06:54 م
الجالية المصرية في أمريكا
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الجالية المصرالجالية المصرية في أمريكا
إيمان عوف
استعدت الجالية المصرية بنيويورك لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى والوفد المرافق له المشارك فى فعاليات جلسة المناقشة العامة رفعية المستوى للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري.
وتنظم الجالية مظاهرات يومية من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء أمام مقر إقامة الرئيس.
وقال ماجد أمين من الجالية المصرية ومن قناة "نيو ايجيبت" التى تبث من أمريكا في تصريحات اليوم السبت، إن المصريين بأمريكا نبذوا جميع الخلافات.
وأضاف أن المصريين يستعدون لاستقبال الرئيس بشكل جديد ومبتكر، وأن الزيارة لها طعم خالص.
وأووضح أن من لم يعلن مشاركته علي صفحات التواصل يشاركون بالفعل وسط الجالية وأن المصريون بالخارج وضعوا مصلحة الوطن.
ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأحد إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.
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