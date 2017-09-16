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سيـــاســة
غزل المحلة : المحرضون على الإضراب سيحاسَبون بالقانون
السبت 16 سبتمبر 2017 06:48 م
عمال المحلة يقطعون الطريق
أخر الأخبار
عمال المحلة يقطعون الطريق
إيمان عوف
قال ناجح فايض، المفوض العام الجديد لشركة غزل المحلة، إنه إلى الآن لم يبتّ في مطالب عمال المحلة التى أضربوا من أجلها، ولا سيما أن هناك ما يزيد على 32 شركة تابعة للغزل والنسيج لا يمكن أن يبت في تلك المطالب قبل دراسة الأوضاع وتوفير الموارد المالية والجانب القانوني، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن طلب بعض النواب من العمال المُحالين للتحقيق الاعتذار للمفوض العام السابق أحمد مصطفى، بمثابة مبادرات فردية، ولا علاقة لها بالتحقيقات التي تخضع للقانون المنظم لكل الأمور في مصر، وأن هناك ضرورة لأن تتم محاسبة مَن حرّضوا العمال على الإضراب والإضرار بمصالح الشركة والوطن.
وأوضح فايض أن هناك خطة سبق إعدادها من قِبل وزير قطاع الأعمال، وسوف أقوم بالعمل عليها فورًا؛ من أجل تحويل شركة المحلة لشركة رابحة، بدلًا من الخسائر المتتالية التي يحدث أغلبها بسبب التوتر والإضرابات وغيرها.
كانت الشئون القانونية بشركة غزل المحلة قد أحالت 6 عمال، بينهم عاملتان، للتحقيق بتهمة التحريض على الإضراب الذي استمر 15 يومًا للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاستئنائية ورفع بدل الوجبة وفتح باب الترقيات.
الغزل والنسيج
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