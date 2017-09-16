غزل المحلة : المحرضون على الإضراب سيحاسَبون بالقانون

قال ناجح فايض، المفوض العام الجديد لشركة غزل المحلة، إنه إلى الآن لم يبتّ في مطالب عمال المحلة التى أضربوا من أجلها، ولا سيما أن هناك ما يزيد على 32 شركة تابعة للغزل والنسيج لا يمكن أن يبت في تلك المطالب قبل دراسة الأوضاع وتوفير الموارد المالية والجانب القانوني، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن طلب بعض النواب من العمال المُحالين للتحقيق الاعتذار للمفوض العام السابق أحمد مصطفى، بمثابة مبادرات فردية، ولا علاقة لها بالتحقيقات التي تخضع للقانون المنظم لكل الأمور في مصر، وأن هناك ضرورة لأن تتم محاسبة مَن حرّضوا العمال على الإضراب والإضرار بمصالح الشركة والوطن.





وأوضح فايض أن هناك خطة سبق إعدادها من قِبل وزير قطاع الأعمال، وسوف أقوم بالعمل عليها فورًا؛ من أجل تحويل شركة المحلة لشركة رابحة، بدلًا من الخسائر المتتالية التي يحدث أغلبها بسبب التوتر والإضرابات وغيرها.



