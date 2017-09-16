ميركل تعتزم وضع قيود اقتصادية على تركيا

آنجيلا ميركل



خالد بدر الدين:



أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحات نشرت اليوم السبت، أن ألمانيا لن يكون لديها خيار سوى وضع قيود على علاقاتها الاقتصادية مع تركيا، للإفراج عن مواطنين ألمان اعتقلتهم لأسباب سياسية.



وذكرت وكالة رويترز أن العلاقات بين البلدين تدهورت بسبب حملة شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على معارضين بعد الانقلاب الفاشل عليه الذى وقع العام الماضي.



وتتهم ألمانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي، السلطات التركية بأنها تقوض الديمقراطية، كما نشب خلاف بين تركيا وألمانيا بسبب رفض برلين تسليم طالبي لجوء اتهمهم أردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب ضده.



وقالت ميركل لصحيفة باساور نويه بريسه، عند سؤالها عن الطريقة التي يمكن بها إطلاق سراح الألمان المحتجزين في تركيا: ”سنضطر إلى أن نزيد من خفض التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا والتدقيق في المشروعات“.



وألقى التوتر بين البلدين بظلاله على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في ألمانيا، خاصة بعد أن حث أردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في التصويت الذي سيجرى في 24 سبتمبر الجارى.



وأثار اعتقال السلطات التركية لحوالى 12 مواطنا ألمانيا، غضب مسؤولين ألمان، ومن بين المحتجزين دينيز يوجيل، وهو صحفي ألماني- تركي، محتجز منذ أكثر من 200 يوم.



ويوم الثلاثاء قالت ميركل، إن ألمانيا سوف تضع قيودا على بعض مبيعات الأسلحة لتركيا، التى كانت تحظى بعلاقات طيبة مع ألمانيا، كما أن تركيا شريك تجاري كبير ومقصد سياحي للألمان.

