100 جنيه علاوة لمزارعي أقطان الإكثار

تجميع الأقطان





الصاوي أحمد:



قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منح المزارعين الحاصلين على تقاوي أقطان الإكثار علاوة 100 جنيه للقنطار، حال توريد المحصول حتى 15 أكتوبر المقبل.



وشدد على سرعة إعداد حصر بأسماء مزارعي القطن الذين تزيد انتاجيهم عن 10 قنطار للفدان الواحد، تمهيدا لتكريمهم ومنحهم مكافأة خاصة، لافتا إلى أن ذلك سيخلق تنافس بين المزارعين لزيادة الإنتاجية، والمساحة المزورعة الموسم المقبل.



وقال إن هناك توجيهات من القيادة السياسية، للنهوض بمحصول القطن وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المزروعة، وعودته إلى سابق عهده وسمعته المعروفة عالمياً.



وأوضح البنا أن هناك تنسيقا مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، وتشمل الخطة تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن، وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعته وتصنيعه.

