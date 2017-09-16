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سيـــاســة
كوريا الشمالية تسعى لتحقيق توازن مع القوة العسكرية الأمريكية
السبت 16 سبتمبر 2017 03:19 م
كوريا الشمالية
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كوريا الشمالية
خالد بدر الدين
أعلنت كوريا الشمالية -اليوم السبت- أنها تهدف إلى تحقيق ”توازن“ في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أشارت في وقت سابق، إلى أن صبرها بدأ ينفد في المجال الدبلوماسي، بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخًا اخترق الأجواء فوق اليابان للمرة الثانية خلال شهر واحد.
وأكد الرئيس دونالد ترامب، أثناء وجوده في قاعدة أندروز قرب واشنطن إن كوريا الشمالية أظهرت من جديد ازدراءها التام لجيرانها وللمجتمع الدولي برمته، وإنه أكثر ثقة من ذي قبل بأن خياراته في معالجة هذا التهديد فعالة وساحقة.
ومع ذلك قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن الهدف النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة وجعل الحكام الأمريكيين لا يستطيعون الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وظهر كيم وهو يبتسم أثناء مشاهدته الصاروخ يطير من منصة إطلاق متحركة في صور نشرتها الوكالة، وقد أحاط به عدة مسؤولين، وقال: "تم التأكد تماما من الكفاءة القتالية (للصاروخ) هواسونج-12 وإمكانية الاعتماد عليه وإن هدف كوريا الشمالية من استكمال قوتها النووية وصل إلى غايته تقريبا".
وذكرت وكالة "رويترز" أن كوريا الشمالية أطلقت عشرات الصواريخ خلال رئاسة كيم، مع تعجيلها لبرنامج للأسلحة يهدف إلى منحها القدرة على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية بصاروخ قوي مزود برأس نووي.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش.آر مكماستر: "بعد أحدث تجربة لكوريا الشمالية، إن صبر الولايات المتحدة بشأن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية آخذ في النفاذ بشكل سريع، وإن الذين تحدثوا عن عدم وجود خيار عسكري، أؤكد أنه يوجد خيار عسكري ولكنه ليس الخيار المفضل لإدارة الرئيس دونالد ترامب".
أمريكا
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