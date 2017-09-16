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سيـــاســة
البيت الأبيض: السيسى يجتمع مع ترامب.. الأربعاء
السبت 16 سبتمبر 2017 02:32 م
عبد الفتاح السيسى
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، سيلتقي -الأربعاء المقبل- مع زعماء مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وبريطانيا، ضمن سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن يلقى ترامب أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن ترامب سيبدأ الأسبوع الجارى باجتماع بشأن إصلاح الأمم المتحدة يوم الإثنين، وسيعقد بعد ذلك اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستركز على إيران، ومن المقرر أن يحضر ترامب مأدبة غداء مع زعماء من أمريكا اللاتينية.
وسيلتقي ترامب يوم الثلاثاء مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر فى محاولة للتوسط في أسوأ خلاف نشب منذ عشرات السنين بين قطر ودول عربية حليفة للولايات المتحدة، بينما سيجري يوم الخميس محادثات مع زعماء من تركيا وأفغانستان وأوكرانيا قبل تناول الغداء مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان.
وقال إتش.آر مكماستر، مستشار الأمن القومي لترامب للصحفيين، إنه ليس من المحتمل أن يتحدث ترامب مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الذي فرض البيت الأبيض عقوبات عليه ووصفه بأنه دكتاتور.
وأكدت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أن الرئيس دونالد ترامب سيهاجم الأعداء ويثني على الأصدقاء في أول كلمة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وسيواصل الضغط على كوريا الشمالية وإيران خصمي واشنطن.
وفي لقاء مع الصحفيين قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت هيلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي إتش.آر مكماستر، خطا متشددا بشأن كوريا الشمالية وحذرا من أن الخيار العسكري لمواجهة تهديداتها النووية مطروح.
وسيلتقي ترامب مع زعماء من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية طوال الأسبوع، ولكن كلمته التي من المقرر أن يلقيها صباح الثلاثاء ستكون أول فرصة بارزة للرئيس لشرح رؤيته في مجال السياسة الخارجية والتي وردت في برنامجه ”أمريكا أولا“.
وقالت هيلي في البيت الأبيض عن كلمة ترامب: "أنا شخصيا أعتقد إنه سيهاجم الأشخاص الذين يستحقون ذلك ويشيد بالأشخاص الذين يستحقون ذلك وسيخرج في نهاية الأمر والولايات المتحدة قوية للغاية“.
وامتنعت هيلي عن التعليق على ما إذا كان ترامب سيعلن التزام واشنطن بالحفاظ على المستوى الحالي من تمويلها للأمم المتحدة، وشكا ترامب من أن الولايات المتحدة تمول 22 % من ميزانية الأمم المتحدة، و30 % من مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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