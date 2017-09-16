التراجع يسيطر على إغلاقات الـgdr's الجمعة

بورصة لندن 44

أسماء السيد



سيطر التراجع على أداء شهادات الايداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بالأسبوع الماضي.



وتراجع أداء شهادة إيداع "التجاري الدولي" لتسجل 4.47 دوﻻر مقارنة بـ 4.61 دوﻻر خلال الأسبوع الماضي بنسبة تراجع بلغت 3%، بالتزامن مع تراجع السهم في البورصة المصرية بصورة طفيفة بنحو 0.07%.



وتراجعت شهادة ايداع المجموعة المالية "هيرمس" بنحو 5.7%، حيث سجلت 2.31 دوﻻر أمس الجمعة مقارنة بـ 2.45 دوﻻر السبوع المنقضي، فيما صعد السهم في السوق المحلية بنحو 2.7%.



فيما يهيمن الثبات عند حدود سعرية معينة على باقي الشهادات الأخرى، حيث تتعرض شهادة ايداع ايديتا للثبات عند 5.25 دوﻻر وهو نفس إغلاقها منذ 11 يوليو المنقضي، إضافة إلي ثبات أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا عند 0.30 دوﻻر وهو نفس إغلاقها منذ 11 أبريل المنقضى.



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اﻷسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي 13611 نقطة بارتفاع بلغ 1.32%، كما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 7.74% ليغلق عند 743 نقطة، وارتفع المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ5.5% ليسجل 1652 نقطة.



وأصدرت البورصة، الخميس المنقضي بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية هذا الأسبوع.



وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات، وتبقى 3.1 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح البيان وجود 12 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، والنعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 657 مليون سهم، بينما لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فلها 166.84 مليون سهم.



ويتبقى لشركات: "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت،رمكو لإنشاء القرى السياحية،ايديتا، باكين، ليسيكو مصر، " 129.29 مليون جنيه ،120.45مليون سهم، 68.65 مليون سهم ، 48.63 مليون سهم ،41 مليون سهم، 32.77 مليون سهم، 16.96 مليون سهم ،5.07 مليون سهم، 4.32 ملايين سهم، على التوالي.