الخليج يبدأ استعداداته الأخيرة لانطلاقة الدوري السعودي.. غدًا

- صلاح يمنح اللاعبين راحة من التدريبات عقب نهاية معسكر البحرين



على المصرى



منح أيمن صلاح، المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الخليج السعودى، لاعبى الفريق راحة من التدريبات، اليوم السبت، عقب نهاية المعسكر الذى أقيم فى البحرين -مساء أمس الجمعة- على أن تستأنف التدريبات غدا الأحد بالنادي، تحضيراً لأولى مبارياته في الدوري، بمواجهة النور يوم الجمعة المقبل على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام.



كان فريق "أغلى دانة" قد أنهى معسكره فى البحرين مساء أمس الجمعة، والذى استمر 4 أيام، وخاض الفريق ثلاثة لقاءات ودية، فاز فى الأولى على فريق "الدير" بنتيجة 29/33، ثم خسر فى الودية الثانية من فريق "باربار" الذي يضم ثمانية من المنتخب البحريني بنتيجة 30/28، قبل الفوز فى الودية الأخيرة على الإتفاق بنتيجة 24/33، وأطمان "الجنرال"، على جاهزية أغلب لاعبيه، لتجهيزهم قبل خوض معترك منافسات الموسم الجديد من الدورى السعودى.



من جهته، أبدى أيمن صلاح، رضاه عن معسكر البحرين، بالرغم من قصر فترته، ووضع الجهاز الفنى برنامج إعدادي لاستغلال فترة المعسكر لاستكمال ما بدأه الفريق في المرحلة الأولى، مشيداً بعطاء لاعبي "أغلى دانة"، خلال المعسكر البحريني ،حيث قدموا مستوى متصاعد خلال المباريات الودية الثلاث التي خاضها الفريق



وقال الجنرال: "أشكر إدارة نادي الخليج، على كل الجهود والتسهيلات التي قامت بها لإعداد الفريق، وبتكاتف الجميع سنجني ثمار هذا الإعداد خلال منافسات الموسم الجديد".