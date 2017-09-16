بدء حصاد الحقول الإرشادية للذرة الشامية بمطروح

معتز محمود



أكد المهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه تم تنفيذ يوم حصاد للذرة بالحقول الارشادية بمدينتى الحمام والعلمين بمساحة ٨ أفدنة، وذلك بحضور المسئولين عن المشروع بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمطروح مع تجربة بعض الأصناف التى يمكن نشرها بما يتوافق مع الظروف التى تتمتع بها المحافظة.



وأضاف مدير عام زراعة مطروح أن المواقع الإرشادية التى تم تنفيذها هذا العام ١٨موقعا بمساحة 20 فدانا منها: ٨ بمدينتى الحمام والعلمين و١٠ بسيوة سيتم حصادها لاحقا.



وأكد نجاح محافظة مطروح فى تجريتها الأولى لزراعة الذرة الشامية فى عدة مناطق ضمن الحملة القومية التى تنفذها وزارة الزراعة للتوسع فى مناطق زراعة الذرة الشامية بما يساهم بشكل كبير فى الحد من استيرادها مع توفير العملة الصعبة وزيادة دخل المزارعين من خلال زيادة إنتاجية المحصول وتوفير الأعلاف للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية.



بدوره أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح سعى المحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة من خلال عدة اجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية والاجنبية ومنها وزارة التعاون الدولى والاتفاق مع منظمةإيفاد لتنفيذ عدد من المشروعات بمطروح بقيمة60 مليون دولار، لتنمية الثروة الزراعية بهدف تجميع مياه الأمطار بدلا من اهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار وتنمية الوديان والمراعى والثروة الحيوانية وكذلك استخدام مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة للتوسع فى الزراعة بمناطق الكثبان.



كما يستهدف اقامة عدد من المدارس بواحة سيوة وانشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وانتاج الكمبوست بسيوة مع تدعيم المجتمعات المحلية خاصة بسيوة بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وكذلك إنشاء وحدات مجمعة للميكنة الزراعية.