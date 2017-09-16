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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الخضراوات.. والبصل بـ5 جنيهات
السبت 16 سبتمبر 2017 01:03 م
سوق الخضروات
أخر الأخبار
سوق الخضروات
الصاوى أحمد
شهدت أسعار الخضراوات استقراراً اليوم -السبت- وسجلت الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات للكيلو، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو، والبصل 3 إلى 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات.
وأكد تجار خضراوات فى الجيزة أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، البروكلي 10 جنيهات، والباذنجان من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والملوخية 5 جنيهات للكيلو، والفاصوليا الخضراء من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات، والبامية من 8 إلى 16 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات.
أسعار الخضروات
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