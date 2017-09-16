استقرار أسعار الخضراوات.. والبصل بـ5 جنيهات

سوق الخضروات

الصاوى أحمد



شهدت أسعار الخضراوات استقراراً اليوم -السبت- وسجلت الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات للكيلو، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو، والبصل 3 إلى 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات.



وأكد تجار خضراوات فى الجيزة أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، البروكلي 10 جنيهات، والباذنجان من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والملوخية 5 جنيهات للكيلو، والفاصوليا الخضراء من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات، والبامية من 8 إلى 16 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات.