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اقتصاد وأسواق
وضع حجر أساس المبنى الجديد للقوى العاملة بالشرقية
السبت 16 سبتمبر 2017 12:33 م
محمد سعفان
أخر الأخبار
محمد سعفان
دعاء حسنى
وضع محمد سعفان، وزير القوى العاملة -يرافقه اللواء أركان حرب خالد سعيد محافظ الشرقية- اليوم السبت، حجر الأساس للمبنى الجديد المقرر إنشاؤه لديوان مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور خالد المصري وكيل الوزارة مدير المديرية، وعدد من نواب البرلمان.
واطلع الوزير عقب وضع حجر الأساس على ماكيت يوضح مراحل إنشاء مقر المديرية، ومن المقرر أن تضم مكاتب لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن علاقات العمل، ومن المنتظر أن يضم المقر قاعة كبيرة للتدريب ومقر إقامة.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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