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بورصة وشركات
الخدمات المالية والعقارات يتصدران قطاعات البورصة
السبت 16 سبتمبر 2017 11:58 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
تصدر قطاعي الخدمات المالية -باستثناء البنوك- والعقارات، أنشط قطاعات البورصة من حيث كمية التداول الأسبوع الماضي بواقع 1 مليار ورقة مالية، بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، و614.9 مليون ورقة مالية بقيمة تداول 1.12 مليار جنيه على الترتيب.
ومن الترتيب الثالث إلى الخامس جاءت قطاعات الاتصالات، والسياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية بكميات تداول 284.1 مليون ورقة مالية، و 132.1 مليون ورقة مالية، و107.5 مليون ورقة مالية.
وتذيلت قطاعات البنوك والرعاية الصحية قائمة القطاعات الـ12 المدرجة بالسوق، من حيث كمية التداول بواقع 10.9 مليون ورقة مالية، و6 ملايين ورقة مالية على الترتيب.
وأغلقت البورصة الأسبوع الماضي تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.3% إلى مستوى 13.611 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعا بنسبة 7.7% ليصعد إلى مستوى 743 نقطة.
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