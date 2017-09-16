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اقتصاد وأسواق
اتحاد التنمية الاقتصادية يناقش قانون الجمعيات الأهلية الجديد
السبت 16 سبتمبر 2017 11:49 ص
فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصاديةش
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فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصاديةش
أمانى العزازى
أكد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، عزم الاتحاد طرح قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ للحوار المجتمعى للتخفيف من بنود القانون ودراسة اللائحة الاسترشادية للقانون وتوضيح بنودها بلائحة القانون التنفيذية.
ولفت ثابت إلى أن الاتحاد سيعقد أول ورشة عمل بمحافظة الاسكندرية ثم تليها بورسعيد يحضرها ممثلو محافظات القناة والشرقية ثم المنيا ليحضرها ممثلو محافظات الصعيد.
وقال إن الاتحاد بصدد دعوة المعنيين ونواب البرلمان للاستماع الى آراء ممثلى المجتمع المدنى.
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