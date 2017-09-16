الزراعة: إعادة تشكيل لجنتي القيادات ببحوث الصحراء والتعمير

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد

الصاوى أحمد



قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدرجة العليا والإدارة الإشرافية بمركز بحوث الصحراء، برئاسة رئيس المركز.



وشملت اللجنة في عضويتها طبقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1349 لسنة 2017، نائبي رئيس المركز للبحوث والدراسات والمشروعات والمحطات البحثية، وأمين عام المركز، والمستشار محمد محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس حمدي حلمي يوسف رئيس إدارة مركز التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



كما تضم اللجنة العميد شريف الليثي رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، والمهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضي كعضو احتياطي.



كما أصدر الوزير القرار رقم 1348 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة مدير عام بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المدير التنفيذي للهيئة.



وتضم اللجنة في عضويتها المستشار القانوني للوزارة، والمشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ورئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة، ورئيس الغدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالهيئة، فضلاً عن رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة.



وطبقاً للقرار تختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والنظر في الاختيار من بين المتقدمين والنظر في تقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.​