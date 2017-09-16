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اقتصاد وأسواق
الزراعة: تعيين جاد الله مديراً لمعهد النخيل
السبت 16 سبتمبر 2017 10:38 ص
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
أخر الأخبار
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوى أحمد
قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ندب الدكتور عز الدين جاد الله حسين رئيس بحوث بالمعمل المركزي لتطوير نخيل البلح للعمل مديراً لذات المعهد.
جاء ذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1329 لسنة 2017.
كما أصدر البنا قراراً وزارياً حمل رقم 1347 لسنة 2017، بنقل الدكتورة إحسان حسين محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الزراعي، للعمل رئيساً للإدارة المركزية للأراضي والمياه بقطاع الإرشاد الزراعي.
وزارة الزراعة
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