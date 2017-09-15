3 تطبيقات للمكالمات المجانية ستعود للعمل بالسعودية

قال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات السعودي، أمس الأول، إنه من المرتقب رفع الحجب عن التطبيقات التي توفر مكالمات مجانية صوتية ومرئية عبر الإنترنت خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا في تغريدات على تويتر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ستُشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن التطبيقات الرئيسية.





وبحسب موقع "إنفيستينج"، من المتوقع رفع الحجب بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، عن تطبيقات فيسبوك ماسنجر، ولاين وفايبر وسكايب.



