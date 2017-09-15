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اتصالات وتكنولوجيا
3 تطبيقات للمكالمات المجانية ستعود للعمل بالسعودية
الجمعة 15 سبتمبر 2017 09:17 م
عبد الله السواحة، وزير الاتصالات السعودي
أخر الأخبار
عبد الله السواحة، وزير الاتصالات السعودي
وكالات
قال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات السعودي، أمس الأول، إنه من المرتقب رفع الحجب عن التطبيقات التي توفر مكالمات مجانية صوتية ومرئية عبر الإنترنت خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا في تغريدات على تويتر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ستُشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن التطبيقات الرئيسية.
وبحسب موقع "إنفيستينج"، من المتوقع رفع الحجب بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، عن تطبيقات فيسبوك ماسنجر، ولاين وفايبر وسكايب.
يُذكر أن السعودية تحظر تطبيقات المكالمات التي لم توفق أوضاعها للمتطلبات التنظيمية، وستحظى تطبيقات المكالمات المجانية بشعبية واسعة داخل السعودية بعد رفع الحجب عنها بسبب التواجد الكبير للعمالة الوافدة، وحاجتهم إلى وسائل اتصال دائمة مع ذويهم لتقلص التكاليف.
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