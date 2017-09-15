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اقتصاد وأسواق
التضامن توقع بروتوكول تعاون بين مبادرة بينا ومؤسسة مغربى الخيرية
الجمعة 15 سبتمبر 2017 08:32 م
وزارة التضامن الاجتماعي
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وزارة التضامن الاجتماعي
المال- خاص
أفادت بيان لوزارة التضامن الاجتماعي بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مبادرة بينا التابعة للوزارة ومؤسسة مغربى الخيرية.
وذكرت الوزارة، فى بيانها، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى إجراء الكشف والفحص المجاني لعدد (500) من أبناء (92) دارًا على مستوى محافظتى القاهرة والجيزة خلال سبتمبر الحالى وتقديم خدمات علاجية بأسعار مخفضة لهم. يأتى هذا على محور الاهتمام بالرعاية الصحية للأبناء النزلاء في مؤسسات الرعاية.
ووقّع البروتوكول كل من سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ونرمين البهتيمى مدير الخدمات الطبية بمؤسسة مغربى الخيرية، نيابة عن د. محمد شلبى المدير التنفيذى للمؤسسة، وتقدم مبادرة بينا العديد من الخدمات الخاصة بالتدريب والتأهيل وتعديل السلوك وتوفير فرص عمل للأبناء خريجى الدور ممن تنطبق عليهم الشروط، ويأتى هذا فى ضوء استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير فرص عمل للأبناء خريجى الدور من خلال التشبيك مع مؤسسات مجتمعية في إطار الرعاية اللاحقة بعد بلوغ سن 18 سنة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك استراتيجية لتكريس الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، إذ يتم تمويل المبادرة من البنك التجارى الدولى "CIB"؛ تحقيقًا لمبدأ المسئولية المجتمعية للمؤسسات المصرفية.
يُذكر أن مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى"، التي أطلقت في يونيو 2015، تأتى في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للاهتمام بدور الرعاية الاجتماعية، من خلال رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تعمل المبادرة في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبإجمالي 148 دار رعاية و650 متطوعًا تم تدريبهم ومشاركتهم في أنشطة تطوعية.
وزارة التضامن الاجتماعي
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