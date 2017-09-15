EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
جوجل تستثمر مليار دولار قي قطاع النقل التشاركي
الجمعة 15 سبتمبر 2017 07:39 م
جوجل
أخر الأخبار
جوجل
إعداد– عبد الغفور أحمد محسن
بدأت شركة "ألفابت" وهي الشركة الأم لجوجل، مفاوضات مع شركة "لفت" لخدمات النقل التشاركي، من أجل ضخ مليار دولار في الأخيرة، وفقًا لبلومبرج.
وكانت الشركتان قد وقعتا في مايو الماضي اتفاقية لتوثيق التعاون بينهما في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.
يُشار إلى أن جوجل كانت من أولى الشركات التي استثمرت في أوبر، لكن لا تجمعهما حاليًّا سوى خلافات قضائية.
جوجل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا