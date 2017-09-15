جوجل تستثمر مليار دولار قي قطاع النقل التشاركي

بدأت شركة "ألفابت" وهي الشركة الأم لجوجل، مفاوضات مع شركة "لفت" لخدمات النقل التشاركي، من أجل ضخ مليار دولار في الأخيرة، وفقًا لبلومبرج.





وكانت الشركتان قد وقعتا في مايو الماضي اتفاقية لتوثيق التعاون بينهما في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.



