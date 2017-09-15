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بنـــوك
بيتكوين تستعيد توازنها وتصعد 10% أمام الدولار
الجمعة 15 سبتمبر 2017 06:17 م
بيتكوين
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أول بورصة لعملة بيتكوين تعمل خلال أيام
بيتكوين تقتحم أسواق عملات التداول رسمياً
بيتكوين
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
استعادت عملة بيتكوين الإلكترونية توازنها بعد أن صعدت 10.4%، مقابل الدولار في تعاملات -اليوم الجمعة- مسجلة 3587 دولار، وفقًا لموقع بيزنس انسايدر.
كانت بيتكوين قد انخفضت بنسبة 7% في تعاملات الأمس، بعد أن ذكرت وسائل إعلام صينية، أن السلطات أصبحت قريبة جداً من تنفيذ قرار غلق بورصات العملات الإلكترونية المشفرة.
وبدأت بيتكوين رحلة "سقوط حُر" منذ الخميس الماضي، إثر تقارير إعلامية تحدثت عن تخطيط الحكومة الصينية لمنع التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة.
وكانت قيمة بيتكوين قد سجلت 5103 ألف دولار مطلع سبتمبر الجاري، رغم أن قيمتها كانت أقل من ألف دولار مطلع العام الحالي.
الصين
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