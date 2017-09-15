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طاقة
إنشاء مجمع للبتروكيماويات بقناة السويس باستثمارات 3 مليارات دولار
الجمعة 15 سبتمبر 2017 04:27 م
مواقع التكريك بقناة السويس الجديدة
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مواقع التكريك بقناة السويس الجديدة
نسمة بيومي وعمر سالم
تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً، اليوم الجمعة، من المهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حول الخطوات التنفيذية للإسراع بإقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات المخطط إقامته بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تتعدى الـ 3 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن المجمع الوحيد الذى يتم العمل على تنميته بالمنطقة بالتعاون بين الشركة، وهيئة البترول وشركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالمياً فى إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة.
وأوضح التقرير أنه من المخطط الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع بنهاية الربع الأول من عام 2018، ووضعه على خريطة الإنتاج عام 2021 بإنتاج 3.5 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى إنتاج مليون طن من المنتجات البتروكيماوية "البولى بروبيلين ومشتقات الايثيلين".
ومن المخطط تغذية المجمع 5 ملايين طن من خام المازوت سنوياً سيتم تأمين معظمها من إنتاج معامل التكرير القائمة بمنطقة السويس، وكذلك تأمين المرافق والتسهيلات اللازمة، كما سيتم تخصيص جانب من إنتاجه لتغطية احتياجات السوق المحلى وتصدير الباقى للأسواق العالمية ممايعمل على زيادة العائد الاقتصادى للدولة من هذا المشروع العملاق.
وأشار التقرير إلى مدى حرص الشركة اليابانية بالتعاون مع وزارة البترول على انجاز أعمال المشروع وفق جداول زمنية محددة، خاصة وأن المجمع يعد المشروع الوحيد من نوعه بمنطقة القناة وسيتم من خلاله نقل خبرات وتقنيات جديدة لصناعة البتروكيماويات فى مصر تضاف لما لديها من خبرات متقدمة فى هذه الصناعة الحيوية ذات القيمة المضافة للثروات الطبيعية والعوائد الاقتصادية المتميزة.
قناة السويس
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