3.676 مليارات جنيه أرباح الشركات التابعة لقطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال 85

المال - خاص



سجل المؤشر الإجمالي التقديري لأرباح الشركات التابعة لقطاع الأعمال 3.676 مليارات جنيه، صافي ربح بقيمة تحسن 2 مليار جنيه، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لـ11 شركة، مقابل صافي ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2016/2015.



جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، بعد تطبيق نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات التابعة، التى تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017 بشكل نهائى.



وبالنسبة لإيرادات النشاط الجاري، فقد ارتفعت في الشركات التي انتهت جمعياتها العامة بقيمة 2.2 مليار جنيه عن عام 2016/2015 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام ـ وفقًا للمؤشر ـ إلى 63،177،148 مليار جنيه عن عام 2017/2016.



وتم خلال الأسبوع المنتهي -يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017- عقد الجمعيات العامة لشركتي مصر للصوت والضوء ومصر للفنادق التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث وصل عدد الشركات التي تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها إلى 11 شركة (تتبع الشركتين القابضتين للنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق)، وذلك بتحقيق صافي ربح نحو 4.493 مليارات جنيه بنسبة نمو 80.3% عن عام 2015/2016.



وتعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/6/2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/6/2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التي لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهي الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام 2016/2017.