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اقتصاد وأسواق
التضامن تنظم معرضًا لمستلزمات المدارس بحي الأسمرات
الجمعة 15 سبتمبر 2017 02:48 م
وزارة التضامن الاجتماعي
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وزارة التضامن الاجتماعي
المال - خاص
تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة معرض بيع لمستلزمات المدارس بحي الأسمرات، وذلك قبل العام الدراسي الجديد، يوم 23 سبتمبر الجاري.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المعرض يسعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحي الأسمرات.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن المعرض يستمر لمدة يوماً واحداً وبتخفيضات هائلة لأهالي الحى.
وأشارت الوزارة إلي أن المعرض يحتوي على أدوات مكتبية وملابس وكل ما يلزم من الأدوات المدرسية يبدأ المعرض في التاسعة صباحاً.
وزارة التضامن الاجتماعي
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