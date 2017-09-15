سحر نصر: شركة أمريكية تضخ 150 مليون دولار استثمارات بمصر

سحر نصر مع شركات امريكية



المال - خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من الشركات والبنوك الأمريكية المستثمرة فى مصر، بمقر الوزارة بصلاح سالم.



وأكدت الوزيرة، على أن مصر أطلقت برنامج اصلاح اقتصادى هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص فى مصر له دور هام فى التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار، وإزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين الأمريكيين فى مصر، مؤكدا على حرص الوزارة على زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.



وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل فى الإطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى سوق المال والشركات.



ودار حوار بين الوزيرة وممثلى الشركات الأمريكية، والذين أعربوا عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت نيبال دهب، المدير الإقليمى للعلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "ابفى" الأمريكية للأدوية، أن شركتها تعمل فى مصر منذ 50 سنة، ولديها أعمال بقيمة 100 مليون دولار.



وذكر ميلفين مينك، المدير الإقليمى لشركة كارجيل الأمريكية فى مصر، أن استثمارات شركته فى مصر وصلت إلى 200 مليون دولار، ويعتزمون ضخ 150 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.



وأشادت نهى سليم، مدير العلاقات الحكومية بشركة"ميرك اند كو" الأمريكية للأدوية، بتحسن المناخ الاستثمارى فى مصر، معربة عن أملها فى تعزيز التعاون الاستثمارى فى قطاع الأدوية، وأشارت سها على، مديرة بنك جى بى مورجان فى مصر وشمال افريقيا، إلى أن البنك يعمل فى مصر منذ 40 عاما ولديه مكتب تمثيل بها.



وذكرت نهاد شلباية، مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، أن الشركة لديها نحو 360 محطة وقود فى مصر، ومصنعين لخلط الزيوت.



وأوضح أحمد البكارى، مدير شركة "كلوقز مصر" الأمريكية للاغذية، أن الشركة لديها 5 مصانع فى مصر و24 خط إنتاج، وحجم العمل وصل إلى نحو مليار جنيه، ويعمل لديها 4000 عامل.