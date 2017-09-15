مجمع مصري ياباني متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور القناة

طارق الملا



المال - خاص



تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرًا من المهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حول الخطوات التنفيذية، للإسراع بإقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات المخطط إقامته بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تتعدى الـ3 مليار دولار.



ويعتبر هذا المجمع هو الوحيد الذي يتم العمل على تنميته بالمنطقة بالتعاون بين الشركة وهيئة البترول وشركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالميًا في إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة.



وأوضح التقرير، أنه من المخطط الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع بنهاية الربع الأول من عام 2018 ووضعه على خريطة الإنتاج عام 2021 بإنتاج نحو 3.5 ملايين طن سنويًا من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى إنتاج نحو مليون طن من المنتجات البتروكيماوية " البولي بروبيلين ومشتقات الأيثيلين".



وأضاف أنه من المخطط تغذية المجمع بنحو 5 ملايين طن من خام المازوت سنويًا سيتم تأمين معظمها من إنتاج معامل التكرير القائمة بمنطقة السويس، وكذلك تأمين المرافق والتسهيلات اللازمة، كما سيتم تخصيص جانب من إنتاجه لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الباقي للأسواق العالمية مما يعمل على زيادة العائد الاقتصادي للدولة من هذا المشروع العملاق.



وأشار التقرير إلى مدى حرص الشركة اليابانية بالتعاون مع وزارة البترول على إنجاز أعمال المشروع وفق جداول زمنية محددة، خاصة أن المجمع يعد المشروع الوحيد من نوعه بمنطقة القناة، وسيتم من خلاله نقل خبرات وتقنيات جديدة لصناعة البتروكيماويات في مصر تضاف لما لديها من خبرات متقدمة في هذه الصناعة الحيوية ذات القيمة المضافة للثروات الطبيعية والعوائد الاقتصادية المتميزة.