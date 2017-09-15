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اقتصاد وأسواق
الزراعة: تنسيق حكومي لمواجهة التعديات على الأراضي
الجمعة 15 سبتمبر 2017 11:20 ص
تعد على الأراضي الزراعية
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تعد على الأراضي الزراعية
تفعيل الضبطية القضائية لمهندسي حماية الأراضي
الصاوي أحمد
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتضمين محاضر التعدي على الأراضي الزراعية، شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية معتمدة من الإدارة الزراعية المختصة تتضمن طبيعة الأرض الزراعية وحالتها قبل وقوع المخالفة لوقف إحالة قضايا حماية الأراضي لمكتب الخبراء وتلافيا لطول فترة التقاضي وسرعة الفصل فيها.
وأشار البنا إلى أن ذلك يأتي حرصاً من الحكومة على سد الثغرات التي كانت موجودة في محاضر المخالفات الخاصة بجرائم التوبير والتجريف والتقسيم على الأرض الزراعية، حيث تم إعداد ومراجعة نماذج لمحاضر المخالفات خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للمهندس الزراعي محرر المحضر وذلك طبقاً لقرار وزير العدل رقم 706 لسنة 1996، لافتاً إلى أنه سيتم اشتراك مهندس من الوحدة المحلية المختصة لتقدير قيمة الأعمال، في محاضر مخالفة البناء لتكون تحت نظر المحكمة عند الفصل في القضية.
وأوضح أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لإخطار المحافظين والوحدات المحلية، فضلا ًعن إخطار المستشار النائب العام لإخطار محامي العموم بالمحافظات لتبليغ وكلاء النائب العام بالمحافظات.
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