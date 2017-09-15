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أهم عناوين أخبار الجمعة
الجمعة 15 سبتمبر 2017 10:12 ص
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عناوين الصحف
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم ..
الأهرام
* السيسي: الشعب يخوض معركتي الإرهاب والتنمية بكبرياء وشرف.. مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره نتيجة القرارات الإقتصادية الحاسمة.
* رئيس الوزراء في إفتتاح المؤتمر الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ: الإصلاح الإقتصادى حقق نتائج إيجابية ومعدلات البطالة تراجعت إلى 11.9%.
* وزيرة التخطيط أمام المؤتمر: 40% حجم القطاع غير الرسمي من الناتج المحلي الإجمالي.
* مصر تدعم جهود الأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية.
* الفريق حجازي يلتقي وزير الدولة للدفاع الياباني.
* السفير الإيطالي الجديد يقدم أوراق اعتماده للخارجية.
* أعتمد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. وزير التعليم العالي: لن نسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية.
* بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم ومجموعة شركات لتدريب الطلبة في مواقع الإنتاج.
* بنك مصر يقسط الحاسبات الآلية للطلبة في معرض “أهلًا مدارس”.
* الدولة تلاحق أباطرة الأراضي بـ”الصحراوي”.
* استئناف رحلات مصر للطيران إلى طوكيو الشهر المقبل.
* شاكر: 18 شركة تشارك في إنشاء محطات “بنبان” الشمسية.
* الملا يطالب بالتوسع في محطات تموين السيارات لتحقيق الانتشار على الطرق.
* مميش يزور “فرانكفورت الدولي للسيارات” ويبحث عودة مرسيدس لمصر.
* 9 شركات عالمية تتنافس على تطوير الحديد والصلب.
* قناطر أسيوط الجديدة.. ملحمة وطنية على النيل.. 5737 عاملًا يحققون الحلم في مليون ساعة عمل.. والمشروع تكلف 6.3 مليار جنيه حتى الآن.
* %15 رسوم إغراق على أدوات المائدة والمطبخ.
* التضامن ترصد حياة 16 ألف طفل بلا مأوى.
* الأهلي يسعى لاصطياد أبناء “باب سويقة” بدوري الأبطال الإفريقي.. البدري: سنحاصر الترجي وسط ملعبهم ولن نمنحهم الفرصة للتسجيل.
* صلاح يناطح ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال.. صحف إسبانيا وإنجلترا تعزف سيمفونية إشادة بالنجم المصري أمام أشبيلية.
* نيبوشا يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الداخلية.. المدير الفني للزمالك يستقر على حامد وداودا وروقة في وسط الملعب وينتظر عودة حفني.
الأخبار
* الرئيس في مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ: نخوض حربًا ضد الإرهاب بكل كبرياء وشرف.. نتطلع أن تصبح مصر دولة رائدة في مجال الشمول المالي.. الإصلاح الإقتصادي بدأ يؤتي ثماره.. إقتصادنا يتحسن وعجز الموازنة يتراجع.
* شكري يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة مصر في الأمم المتحدة.
* حقوق الإنسان بالبرلمان ترد على تقرير “هيومن رايتس” داخليًا وخارجيًا.. عابد: قطر أكبر ممول للمنظمة.. و”الإرهابية” دفعت لها 18 مليون دولار.
* القوات الجوية المصرية والسعودية تنفذان التدريب “فيصل 11”.
* إنطلاق المراحل التمهيدية للتدريب المصري الروسي “حماة الصداقة”.
* وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية ونقاط التفتيش.
* الجيش يحبط استهداف تمركز أمني ويقتل 3 إرهابيين.
* رئيس الوزراء: مصر تعود إلى السوق العالمي بسندات دولية بـ 7 مليارات دولار.
* طارق عامر: نجحنا في تغيير ثقافة العمل المصرفي واستحداث أفكار جديدة.. تحرير سعر الصرف انعكس إيجابيًا على إجراءات الإصلاح الإقتصادي.
* الموافقة على إنشاء 4 مناطق إستثمارية جديدة.. منطقة للصناعات الغذائية والإلكترونية بالسويس.. والإنتاج الداجني والزراعي في الأقصر.
* الكهرباء تنفي بيع حصص لشركة إسرائيلية.
* التموين: لا زيادة في أسعار المجمعات.
* الأهلي يهاجم الترجي بالثلاثي المرعب غدًا.. البدري يستقر على خطة هجومية متوازنة.. ويحذر لاعبيه من خبرة البنزرتي.
* أوتوفيستر “الخبير بالكرة الأفريقية” يتحدث لـ”الأخبار الرياضي”: كوبر يملك عصا سحرية.. ومصر في المونديال.
* “قائمة الأهلي” تبدأ حملتها الإنتخابية من منزل الخطيب.
الجمهورية
* مؤتمر الشمول المالي.. ينطلق بشرم الشيخ.. ممثلو 95 دولة يبحثون التوسع في استخدام الخدمات المصرفية.
* الجلسة الأولى تبحث تعزيز الثقة في القطاع غير الرسمي.. محافظ غرب أفريقيا: 65% من السكان يستخدمون الدفع الإلكتروني في خدماتهم.
* ألفريد هنينج المدير التنفيذي للتحالف الدولي: مصر نجحت في تنظيم أكبر مؤتمر دولي للشمول المالي والإصلاحات الإقتصادية تدعم الاستقرار النقدي.
* وزيرة التخطيط: رؤية 2030 تستهدف تحويل خدمات الدفع إلى رقمية.
* معلومات مجلس الوزراء يرد على الأكاذيب بـ “تقرير الحقائق”: لا نقص في السلع ولا بيع لحصص شركات الكهرباء.. صور نقل الآثار.. قديمة وغلاف كتاب الثانوي خاص بدولة أخرى.
* مقترحات المحافظين لتقنين الأوضاع وصلت لجنة أراضي الدولة.. محلب: لن نتنازل عن حقوق الشعب.
* مباحثات مهمة لوزير النقل مع بنكي الإستثمار الأوروبي والدولي.. 855 مليون يورو لتأهيل مترو الأنفاق.. وترام الرمل.
* البنا: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فورًا.. 1.7 مليون حالة بعد يناير 2011 والإزالات 28% فقط.
* أكبر محطة تحلية للمياه.. جاهزة للإفتتاح.. 80 ألف م3 يوميًا.. والتكاليف 750 مليون جنيه.. بالبحر الأحمر.
* إتحاد جمعيات المستثمرين.. القرارات الإقتصادية نجحت في تخفيض معدل البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي.. مواجهة التهريب وتطبيق قرارات الجات تساهم في حماية المنتج المحلي.
* رغم تراجعها “5” مراكز.. مصر تحافظ على صدارة أفريقيا والعرب كرويًا.. ألمانيا تخطف الصدارة من البرازيل.. وسوريا تتقدم خمسة مراكز.
* نادي الـ 100 يغازل 10 لاعبين في الدوري المصري.. عبدالملك الأعلى.. السعيد الأقرب.. ومتعب يحلم.
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