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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
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17.96
بنك الإسكندرية
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البنك الأهلي المصري
17.96
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بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بالأسواق المصرية .. الجمعة 15 سبتمبر
الجمعة 15 سبتمبر 2017 09:56 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
741 إلى 743
عيار 22
679 إلى 681
عيار 21
648 إلى 650
عيار 18
555 إلى 557
عيار 14
432 إلى 433
عيار 12
370 إلى 371
الاونصة
23,032 إلى 23,103
الجنيه الذهب
5,184 إلى 5,200
الكيلو
740,571 إلى 742,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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