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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جوجل تعتزم إلغاء ميزة الوصول المجاني للأخبار

جوجل
جوجل
جوجل

عبدالغفور أحمد محسن


تعتزم شركة جوجل العملاقة إلغاء ميزة الوصول المجاني للأخبار في المواقع التي تفرض رسوم اشتراك من أجل الوصول إلى محتواها، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.


لكن الخطوة التي سبق أن طالب بها عدد من الناشرين، تثير مخاوفهم في الوقت ذاته من أن يقل معدل الوصول إليهم عبر محرك البحث العملاق.


وتنح ميزة “first click free” أو الوصول مجانأ لأول مرة، ميزة فتح الأخبار من مواقع محصورة على المشتركين فيها فقط، ولكن لمرة واحدة، بدون الحاجة إلى انشاء حساب في موقع الأخبار، واعتبرت بعض مؤسسات النشر مثل "نيوز كورب" التي تصدر صحيفة وول ستريت هذه السياسة "سامة".


وسبق أن واجهت جوجل وفيسبوك احتجاجات كبيرة من الناشرين، لما وصفوه بمساعي الشركة الأمريكية لاحتكار خدمة الإعلانات على الإنترنت .


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