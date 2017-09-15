جوجل تعتزم إلغاء ميزة الوصول المجاني للأخبار

عبدالغفور أحمد محسن





تعتزم شركة جوجل العملاقة إلغاء ميزة الوصول المجاني للأخبار في المواقع التي تفرض رسوم اشتراك من أجل الوصول إلى محتواها، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.





لكن الخطوة التي سبق أن طالب بها عدد من الناشرين، تثير مخاوفهم في الوقت ذاته من أن يقل معدل الوصول إليهم عبر محرك البحث العملاق.





وتنح ميزة “first click free” أو الوصول مجانأ لأول مرة، ميزة فتح الأخبار من مواقع محصورة على المشتركين فيها فقط، ولكن لمرة واحدة، بدون الحاجة إلى انشاء حساب في موقع الأخبار، واعتبرت بعض مؤسسات النشر مثل "نيوز كورب" التي تصدر صحيفة وول ستريت هذه السياسة "سامة".





وسبق أن واجهت جوجل وفيسبوك احتجاجات كبيرة من الناشرين، لما وصفوه بمساعي الشركة الأمريكية لاحتكار خدمة الإعلانات على الإنترنت .





