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اقتصاد وأسواق
نستله تستحوذ على سلسلة بلو بوتل الأمريكية للقهوة
الخميس 14 سبتمبر 2017 11:07 م
نستله
أخر الأخبار
نستله
عبدالغفور أحمد محسن
استحوذت شركة نستله على حصة أغلبية في سلسلة "بلو بوتل" الأمريكية للقهوة، في خطوة توسع من تواجد الشركة السويسرية في سوق القهوة الأمريكي.
وستدفع نستله 500 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 68% في "بلو بوتل" التي سيصل عدد فروعها إلى 50 فرعا بنهاية العام في نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا وطوكيو.
ويعد الاستحواذ على "بلو بوتل" تحولا استراتيجيا في خطط نستله التي تمتلك أيضا علامتي نسبريسو ونسكافيه الشهيرتين للقهوة.
نستله، أكبر شركة أطعمة ومشروبات في العالم، أصبحت بعد هذا الاستحواذ منافسا شرسا لسلستي ستاربكس للقهوة، وكوريج جرين مونتين التي استحوذت عليها مؤسسة جاب الاستثمارية مقابل 13.9 مليار دولار منذ عامين .
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