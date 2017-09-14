عبد العزيز يعلن ترشحه على وكالة لجنة الإسكان بالبرلمان

مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز

أعلن النائب المستشار خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، ترشحه على منصب وكالة لجنة الإسكان بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، فى شهر أكتوبر القادم.



وأكد عبد العزيز في بيان له اليوم الخميس، أن اهم القوانين التي سيحرص على الانتهاء منها خلال دورة الانعقاد الثالثة قانون التصالح مع المباني المخالفة والذي يؤثر علي أكثر من ٣٥ مليون مواطن، ويمثل ٣٩ ‎%‎ من الكتلة العمرانية، لافتًا أن أهم الشروط التي ستوضع في القانون هي السلامة الإنشائية، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعلي أراضي الدولة أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار .



وأضاف أنه من ضمن القوانين المهمة قانون البناء الموحد وهو تعديلات قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي يضع اشتراطات محترمة للبناء ويزيل عوائق استخراج الرخص للموطنين بعيدًا عن فساد المحليات وتحكمها، مضيفا أن القانون الثالث في الأهمية هو قانون تهيئة الصرف الصحي من القوانين والذي يقدم نموذج للحفاظ علي صحة المواطنين وانتشار الأمراض بسبب عدم التغطية التي تصل الي ٢٠ في المائة فقط .



وأشار إلى أن قانون المطور العقاري من مشاريع القوانين التي تسارع لجنة الإسكان للانتهاء منها للحفاظ علي أموال المواطنين والمطور العقاري في ان واحد في إطار قانوني يحافظ علي مصلحة الطرفين والتزامات وواجبات كل طرف حتي لا يحدث عمليات نصب أو إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.

