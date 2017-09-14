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بنـــوك
بيتكوين تهوي إلى 3300 دولار
الخميس 14 سبتمبر 2017 10:59 م
بيتكوين
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بيتكوين
عبدالغفور أحمد محسن
تسارعت المسيرة الهابطة لسعر عملة بيتكوين مسجلة 3362 دولار، بعد أن ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم، أن السلطات أصبحت قريبة جدا من تنفيذ قرار غلق بورصات العملات الإلكترونية المشفرة.
وكانت بيتكوين قد بدأت رحلة "سقوط حُر" منذ الخميس الماضي، إثر تقارير إعلامية تحدثت عن تخطيط الحكومة الصينية لمنع التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة.
وكانت قيمة بيتكوين قد سجلت 5103 ألف دولار مطلع سبتمبر الجاري، رغم أن قيمتها كانت أقل من ألف دولار مطلع العام الحالي.
وأفاد تقرير نشره موقع بلومبرج، في وقت سابق، بأن السطات الصينية ستحظر تداول العملات المشفرة في البورصات المحلية، لكنها ستسمح بها في التبادلات غير المدرجة في البورصة over-the-counter.
لكن اثنتين من أكبر بورصات بيتكوين في الصين، وهما أوكي كوين، وهوبي، قالتا إنهما لم تتلقيا أي تعليمات بشأن وقف التداول.
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